Tragedia al mare | donna travolta e uccisa da un mezzo che puliva la spiaggia

Tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia: nella mattinata del 24 maggio, una donna di circa 40-50 anni è stata fatalmente travolta da un mezzo meccanico impegnato nella pulizia dell’arenile. L’incidente, avvenuto intorno alle 9:30, ha sconvolto i presenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di pulizia nelle zone balneari.

Dramma sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate, dove nella mattinata del 24 maggio, intorno alle ore 9.30, una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo meccanico per la pulizia dell’arenile. La vittima, che secondo le prime informazioni avrebbe tra i 40 e i 50 anni, è morta sul colpo. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento, la sua identità non è stata ancora confermata, anche a causa delle gravi condizioni del corpo. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la donna si trovava distesa sulla battigia a prendere il sole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia al mare: donna travolta e uccisa da un mezzo che puliva la spiaggia

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragedia al mare: donna travolta e uccisa da un mezzo che puliva la spiaggia

Una mattinata di sole si è trasformata in tragedia a Pinarella di Cervia, dove una donna è rimasta vittima di un fatale incidente.

Tragedia sulla spiaggia: donna travolta e uccisa mentre prende il sole

Una tragica tragedia è avvenuta sabato mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo durante le operazioni di pulizia della spiaggia.

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Cosa riportano altre fonti

Tragedia in riviera romagnola: donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia mentre prendeva il sole

Riporta informazione.it: Il dramma a Cervia, sulla riviera romagnola, sotto gli occhi atterriti dei bagnanti. Nella mattinata, poco prima delle 11, un uomo alla guida di una ruspa ha investito una donna in spiaggia a Pinarell ...

Tragedia a Cervia: donna travolta da una ruspa sulla spiaggia, stava prendendo il sole

Secondo informazione.it: Incredibile e drammatica tragedia stamane in Romagna. Una donna è morta sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, litorale ravennate, dopo essere stata investita da un trattore che si stava occupando del ...

Tragedia in spiaggia: donna travolta e uccisa da una ruspa

today.it scrive: La vittima è stata colpita da un mezzo che stava svolgendo le operazioni di pulizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di sabato mattina, a Pinarella di Cervia, nel Ravennate ...