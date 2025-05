Tragedia a Brugherio auto si schianta contro il guard rail | ragazzo di 20 anni muore sul colpo

Tragedia a Brugherio: un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale, quando l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guard rail lungo via Monza. L'incidente, avvenuto sabato mattina prima delle 7.30, ha sconvolto la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strade locali.

Monza – Tragedia sulle strade di Brugherio. Sabato mattina, poco prima delle 7.30, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale lungo via Monza. Il giovane viaggiava come passeggero su una Nissan Micra insieme a un amico di 19 anni quando, all’altezza dell’incrocio con via Comolli, l’auto è finita fuori strada schiantandosi contro il guard rail sul margine destro della corsia. L’impatto è stato fatale per il ventenne, morto sul colpo. Il diciannovenne, che era alla guida del veicolo, è stato trasportato in codice giallo all’ ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it