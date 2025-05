Tradimento replica puntate 24 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 24 maggio 2025, doppio appuntamento con "Tradimento" (Aldatmak) su Mediaset. Guarda in replica streaming gli episodi 64 e 65 della seconda stagione, trasmessi su Canale 5. Scopri le nuove tensioni tra Ipek e Guzide, con accuse e colpi di scena che mantengono alta la suspense sulla soap turca.

Doppio appuntamento oggi – sabato 24 maggio – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 64 e 65 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada per non rovinare il suo rapporto con Sezai. Mentre Guzide rimane senza parole, Sezai tenta di calmare la figlia. Oltan prende accordi con l’avvocato Engin per scongiurare il divorzio di Tolga da Selin: quest’ultima, infatti, lo ha scagionato dall’accusa, e Tolga sta per uscire di prigione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 24 maggio 2025 | Video Mediaset

