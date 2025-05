Tradimento anticipazioni 25 maggio | Ipek furiosa con Azra Nazan fa una domanda molto delicata a Mualla

Il 25 maggio torna l’appuntamento con "Tradimento" su Canale 5 alle 14.30. Ipek è furiosa con Azra, che ha venduto la sua auto, mentre Nazan affronta una conversazione delicata con Mualla. Ecco le anticipazioni di un episodio ricco di emozioni, tensioni e colpi di scena, pronto a coinvolgere il pubblico in attesa del nuovo episodio domenicale.

Ipek contro Azra che ha venduto la sua auto, Nazan in una conversazione molto delicata con Mualla. Ecco tutto quello che accadrà nel prossimo episodio di Tradimento. Nuovo appuntamento domani, domenica 25 maggi con Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.30. Ipek è su tutte le furie con Azra, e la giornalista dovrà stare molto attenta; intanto, Nazan cerca di far ragionare Mualla sulla situazione dei figlio Behram. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio Ipek ha avuto una discussione con Guzide, accusandola di volerla allontanare dal padre Sezai, così da poter proseguire la relazione indisturbata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 25 maggio: Ipek furiosa con Azra, Nazan fa una domanda molto delicata a Mualla

