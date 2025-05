Totti su guida giallorossa | tra Gasperini Sarri Allegri Mourinho e Napoli favorito

Totti, ex capitano della Roma, ha commentato l’attuale situazione della guida giallorossa, confrontando i candidati come Gasperini, Sarri, Allegri e Mourinho. Intervenuto al EA7 World Legends Padel Tour, ha espresso le sue opinioni sulle scelte strategiche da compiere, sottolineando il Napoli come possibile favorito in questa complessa telenovela di mercato e successione.

L'ex capitano Totti ha commentato in maniera chiara l'attuale situazione e le scelte da compiere per la nuova guida giallorossa. Durante la sua partecipazione al EA7 World Legends Padel Tour ha espresso le proprie opinioni su una vicenda che da tempo si presenta come una lunga telenovela e che ormai fa discutere i tifosi.

