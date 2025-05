Toto Wolff a Kimi Antonelli | Devi proteggerti nasconditi nella tua stanza Non ripeteremo quell’errore

Toto Wolff ha condiviso le difficoltà di Kimi Antonelli durante il difficile weekend ad Imola, evidenziando quanto possa essere estenuante mentalmente un evento così intenso. Ricordando le parole del pilota, Wolff ha sottolineato la necessità di proteggersi e nascondersi, evitando di ripetere gli errori del passato in un momento di grande pressione.

“Gli ho parlato sabato e mi ha detto: ‘Ho esaurito le energie per tutto questo'”. Il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, ha ammesso quanto sia stato provante da un punto di vista psicologico il weekend di casa, a Imola, per il suo pilota Kimi Antonelli. “Penso che Imola sia stata probabilmente la tempesta perfetta perché è il posto in cui vive – ha detto Wolff in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Monaco – È la sua pista di casa, la scuola, la famiglia, tutte le persone che lo hanno aiutato nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toto Wolff a Kimi Antonelli: “Devi proteggerti, nasconditi nella tua stanza. Non ripeteremo quell’errore”

Scopri altri approfondimenti

Toto Wolff su Kimi Antonelli: “A Imola era a pezzi. Gli ho detto: nasconditi nella tua stanza”

Toto Wolff, team principal Mercedes, ha commentato il fragile weekend di Kimi Antonelli a Imola, definendolo "a pezzi" e rivelando di avergli detto di nascondersi nella sua stanza.

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes

Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

Il venerdì non perfetto di Kimi Antonelli: "Errore nel time attack, ma il passo c'è"

Il venerdì di Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non è stato perfetto, ma ha evidenziato un buon passo.

Kimi Antonelli hits Bono with cream to the face on his birthday ??

Video Kimi Antonelli hits Bono with cream to the face on his birthday ?? Video Kimi Antonelli hits Bono with cream to the face on his birthday ??

Ne parlano su altre fonti

Toto Wolff su Kimi Antonelli: A Imola era a pezzi. Gli ho detto: nasconditi nella tua stanza; Wolff: Kimi a Imola era a pezzi: gli ho detto di nascondersi alla domenica; La scioccante rivelazione di Toto Wolff: Kimi Antonelli spinto al limite a Imola.; La sconvolgente rivelazione di Toto Wolff: Kimi Antonelli spinto al limite a Imola.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Toto Wolff su Kimi Antonelli: “A Imola era a pezzi. Gli ho detto: nasconditi nella tua stanza”

Riporta fanpage.it: Toto Wolff team principal di Mercedes ha parlato del disastroso week-end vissuto da Kimi Antonelli a Imola. Pressioni eccezionali per il giovane talento.

Wolff: "Kimi a Imola era a pezzi: gli ho detto di nascondersi alla domenica"

Si legge su sport.sky.it: Clamorosa rivelazione di Toto Wolff legata al weekend di Imola di Kimi Antonelli: "Per lui era un po' la tempesta perfetta, già al venerdì era a pezzi. Al sabato aveva esaurito le energie, tanto che d ...

F1. Mercedes, Toto Wolff: "Per giudicare il nostro livello di prestazioni aspettiamo Barcellona". "Antonelli è pronto per Monaco"

Riporta automoto.it: La Mercedes - così come Toto Wolff - è tornata in pista per il GP di Monaco 2025. Le aspettative del team principal su Antonelli sono realistiche e sulla gestione del caldo e della C6 dice ...