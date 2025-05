Toto Cutugno il figlio Niko a Verissimo | La mia nascita ha creato disagio nella sua vita

Niko Cutugno, figlio del celebre cantante Toto, è stato ospite a Verissimo, presentando il suo libro autobiografico "Fino all'ultimo respiro". Durante l'intervista, ha condiviso il difficile rapporto con il padre, sottolineando come la sua nascita abbia causato disagio nella vita di Toto. Un racconto intimo che rivela i legsami complessi tra i due.

(Adnkronos) – Niko Cutugno è stato ospite oggi, sabato 24 maggio, a Verissimo. Il figlio del cantautore Toto ha presentato in studio il suo libro autobiografico 'Fino all'ultimo respiro', in cui parla del complesso rapporto che ha avuto con il padre. Niko è il figlio di Toto Cutugno nato fuori da matrimonio: "Papà ha conosciuto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

