Toscana verso l’estate | fiammata africana in arrivo Giugno rovente sarà come il 2003?

La Toscana si prepara a vivere un giugno rovente, con l’arrivo di una fiammata africana prevista già da domenica 25 maggio. Le temperature supereranno i 25-26°C, annunciando l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica. Si prospetta un mese caldo, con condizioni simili al famoso 2003, mentre l’anticiclone africano domina la regione, portando un’ondata di calore intensa e duratura.

Firenze, 24 maggio 2025 – In Toscana l’ anticiclone africano è a un passo dal suo ingresso, già da domenica 25 maggio le temperature saranno in aumento: si attesteranno oltre i 25-26 gradi. Quando arriva l’anticiclone africano. Al via l’estate meteorologica. Come sarà il mese di giugno 2025 . Giugno 2025 come giugno 2023 . Caldo in arrivo a fine mese. Previsioni meteo Toscana. Dunque dalla prossima settimana, dal 26 maggio, assisteremo a un deciso cambio di rotta con giornate caratterizzate da sole e temperature elevate. 🔗 Leggi su Lanazione.it