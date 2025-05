Tornerò per ribaltare i pronostici | la profezia di Conte si è avverata

Tornerò per ribaltare i pronostici: la profezia di Conte si è avverata. Per comprenderne appieno la vicenda, bisogna fare un passo indietro. Nella stagione 2021-2022, l’allenatore Antonio Conte, allora al Tottenham, aveva lodato l’Inter come la squadra capace di costruire un futuro duraturo. Oggi, i fatti sembrano confermare che il suo ritorno possa cambiare le sorti del club.

Per capire a pieno questa storia dobbiamo fare un passo indietro e riavvolgere il nastro. Stagione 2021-2022, Antonio Conte allena il Tottenham. Ai microfoni di Sky, parlando dell’ Inter, disse: “Penso che abbia posto le basi per creare qualcosa di importante e per stare lì per tanti anni”. Subito dopo, però, affrettò una previsione: “ Magari poi tornerò un giorno per provare a ribaltare i pronostici “. Lette oggi queste parole suonano come una profezia. @iltikitaka per voi dove andrà? #calcio #italia #seriea #conte #perte? suono originale – il Tiki taka Antonio Conte ha scritto la storia, all’Inter tocca leggerla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tornerò per ribaltare i pronostici”: la profezia di Conte si è avverata

