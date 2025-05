Tornano in azione i ladri di rame

A Porto Recanati tornano i ladri di rame, questa volta nel quartiere sul lungomare Primo Maggio. Ignoti hanno smontato e portato via i tubi delle grondaie di un’abitazione, evidenziando ancora una volta il pericolo rappresentato da questi furti. La comunità è preoccupata e chiede più sicurezza per proteggere proprietà e beni.

I ladri di rame si sono fatti nuovamente vivi a Porto Recanati. Stavolta è finita nel mirino un'abitazione sul lungomare Primo Maggio, dove qualche giorno fa ignoti hanno smontato i tubi discendenti delle grondaie, che erano composti nel metallo ricercatissimo. A raccontarlo è il proprietario di casa, un 60enne portorecanatese. "Probabilmente i ladri hanno agito di notte e si tratta di un furto abbastanza irrisorio – spiega l'uomo –. Fatto sta che l'altra mattina sono uscito di casa e mi sono accorto che i tubi della grondaia erano stati tagliati e portati via.

