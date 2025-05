Torna il Btp Italia | emissione dal 27 al 30 maggio 2025 Guida all’acquisto

Dal 27 al 30 maggio 2025, il Governo rilancia il Btp Italia, un titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quest’emissione offre un’opportunità sicura e indicizzata all’inflazione, ideata per proteggere il potere d’acquisto dei risparmiatori retail. Ecco una guida per conoscere tutte le novità e come investire.

Roma, 24 maggio 2025 – Lo Stato torna a guardare ai piccoli risparmiatori. Da martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) torna a proporre il Btp Italia, il titolo di Stato pensato soprattutto per il pubblico retail. Il titolo sarà indicizzato all’inflazione nazionale, ovvero aumenterà il suo rendimento al crescere del costo della vita, proteggendo così il potere d’acquisto del risparmiatore. Si tratta della ventesima edizione del titolo, con una durata di 7 anni, scadenza al 4 giugno 2032 e un premio fedeltà dell’1% per chi lo acquisterà durante il collocamento e lo manterrà fino a scadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna il Btp Italia: emissione dal 27 al 30 maggio 2025. Guida all’acquisto

