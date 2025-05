Torna Electropark il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative

Torna Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative in programma per la 14^ edizione. Dopo due prologhi tra Teatro della Tosse e Palazzo Ducale, la manifestazione si sviluppa nel cuore di Genova, offrendo un mix innovativo di suoni, arte e performance che coinvolgono pubblico e artisti in un percorso creativo unico.

Si avvicina la 14^ edizione di Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative: la manifestazione prenderà il via con due prologhi al Teatro della Tosse (dal 30 maggio al 1° giugno) e a Palazzo Ducale (dal 12 al 15 giugno) per poi proseguire con il festival in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna a Bosco Albergati "BeerQuake", il festival benefico delle birre artigianali

Torna a Bosco Albergati il festival benefico delle birre artigianali, BeerQuake! Dopo aver oltrepassato i 100.

Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo

Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema.

SalinaDocFest 2025: il festival del documentario narrativo torna dal 15 al 20 luglio

SalinaDocFest 2025 si reinventa e si trasferisce nel cuore dell'estate, dal 15 al 20 luglio, sull'incantevole Isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie.

Cosa riportano altre fonti

Torna Electropark, il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative; A Genova torna un grande festival di musica elettronica e arti performative; Genova brilla ancora con Electropark 2025: il programma completo; Venerdì 30 maggio al via l’edizione più lunga di Electropark con il prologo alla Tosse. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia