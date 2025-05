torna electropark il festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative

Torna Electropark, il festival multidisciplinare dedicato alla musica elettronica e alle arti performative. La 14ª edizione si apre con due prologhi al Teatro della Tosse e a Palazzo Ducale, tra fine maggio e metà giugno, annunciando un'edizione ricca di eventi innovativi. Il festival proseguirà, coinvolgendo ancora di più il pubblico e la scena artistica locale e internazionale.

