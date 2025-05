Torna ’Cantine Aperte’ Brindisi e degustazioni nelle aziende del Senese

Torna anche quest'anno Cantine Aperte in Toscana, con brindisi e degustazioni nelle aziende del Senese. Oggi e domani, 42 cantine offrono anteprime e nuove esperienze per inaugurare la stagione dell’enoturismo, puntando su innovazione e diversificazione. Un’occasione imperdibile per scoprire i tesori vitivinicoli della regione e vivere un viaggio tra degustazioni e panorami unici.

Tornano le Cantine Aperte in tutta la Toscana. Appuntamento oggi e domani con tante nuove esperienze che 42 cantine toscane e senesi proporranno in anteprima in vista dell’avvio della stagione-chiave dell’enoturismo. L’obiettivo dichiarato del Movimento Turismo del Vino è innovare e diversificare, lanciando un messaggio gli appassionati, ma anche ai tour operator e agenzie di wine tours perché scoprano i territori meno conosciuti e guardino con più interesse alle cantine più innovative. Anche perché al tempo del calo dei consumi e delle tensioni geopolitiche internazionali che frenano l’export, il valore dell’enoturismo e dell’accoglienza in cantina dei wine lover è ancora più strategico per sostenere il settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna ’Cantine Aperte’. Brindisi e degustazioni nelle aziende del Senese

