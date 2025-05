Torino-Roma | dove vederla orario e probabili formazioni

All’Olimpico Grande Torino si disputerà la sfida di Serie A tra Torino e Roma, valida per la 38ª giornata. Ecco orario, probabili formazioni e le modalità per seguire il match in TV. Un appuntamento cruciale per entrambe le squadre in questa fase finale di campionato, con tutte le informazioni necessarie per non perdere nemmeno un minuto di gioco.

All'Olimpico Grande Torino di Torino si giocherà la gara valevole per la 38ª giornata di Serie A tra Torino-Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

