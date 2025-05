Torinese sequestrato e torturato a New York | dopo due settimane è riuscito a scappare

Un giovane di Rivoli, 28 anni, sequestrato e torturato a New York per due settimane, ha finalmente trovato la libertà autonomamente, riuscendo a fuggire dall’appartamento in cui era rinchiuso. Arrivato negli Stati Uniti il 6 maggio, l'uomo ha vissuto un’esperienza drammatica che si è conclusa con il suo salvataggio. La vicenda ha suscitato grande commozione e attenzione internazionale.

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

Un turista italiano è stato sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York, vittima di un trader di criptovalute che cercava di costringerlo a consegnare una somma milionario.

Il 6 maggio, un turista italiano di 28 anni, entrato a Soho per un soggiorno da sogno, è stato improvvisamente sequestrato e brutalmente torturato per due settimane.

Michael Carturan, da Psicologia al trading online: chi è il turista torinese rapito a New York

È torinese il 29enne che secondo la polizia americana è stato rapito e torturato a New York. Chi è Michael Carturan

Il turista italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan è stato sequestrato e torturato per settimane in un lussuoso appartamento di New York, prima di riuscire a scappare e far scattare l'allarme.