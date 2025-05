Topalovic celebra l’esordio in prima squadra con l’Inter | Nonostante non sia andata come tutti noi speravamo… – FOTO

Luka Topalovic celebra l'esordio in prima squadra con l'Inter, esprimendo le sue emozioni sui social. Nonostante le aspettative non siano state completamente soddisfatte, il giovane promette di continuare a impegnarsi e a migliorarsi, dimostrando grinta e determinazione per il futuro. Un passo importante nel suo percorso professionale, accolto con orgoglio e speranza dai tifosi nerazzurri.

Topalovic celebra l'esordio in prima squadra con l'Inter: «Nonostante non sia andata come tutti noi speravamo.». Il messaggio social. Attraverso i proprio profili social, Luka Topalovic ha voluto esprimere tutte le proprie emozioni per il suo esordio personale in prima squadra con l' Inter, avvenuto nel corso del secondo tempo del match di ieri al Sinigaglia contro il Como subentrando a Zalewski. Il centrocampista sloveno classe 2006 è uno dei principali gioielli della Primavera guidata da mister Zanchetta.

Como Inter, gioia dolce amara per Topalovic! Ieri esordio in prima squadra per il classe 2006

Un’esordio amaro e gioioso per Luka Topalovic, talento sloveno classe 2006 della Primavera nerazzurra, che ieri ha debuttato in Serie A con l’Inter contro il Como.

