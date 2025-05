Tiziana Rocca | Quando ero direttore generale ho dovuto assumere un direttore artistico uomo | in tanti non ritenevano credibile una donna in quel ruolo C’era molto maschilismo E c’è ancora oggi

Tiziana Rocca, prima donna a ricoprire il ruolo di direttore artistico a Taormina, ha affrontato il maschilismo del settore, dimostrando talento e determinazione. Dopo aver lasciato un segno importante, torna per la prossima edizione del festival, portando con sé la sua passione e visione, e dimostrando che il talento femminile può e deve essere riconosciuto anche in ruoli tradizionalmente maschili.

È stata la prima donna nel ruolo di direttore artistico di un festival, quello di Taormina. Tiziana Rocca lo sarà anche nella prossima edizione, che sta per cominciare. E qui spiega perché è tornata

Filming Italy Sardegna Festival: videointervista a Tiziana Rocca

Video Filming Italy Sardegna Festival: videointervista a Tiziana Rocca Video Filming Italy Sardegna Festival: videointervista a Tiziana Rocca

