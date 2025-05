Thuram rientra dalla squalifica e gioca? Sul francese sta prendendo corpo questa ipotesi! Cosa filtra alla vigilia di Venezia Juve

Dopo aver scontato la squalifica, Thuram potrebbe tornare in campo nel match tra Venezia e Juventus, ipotesi sempre più concreta alla vigilia della sfida. Con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions, i bianconeri si preparano in un clima carico di aspettative e tensione, mentre le scelte di formazione diventano decisive per il futuro stagionale.

Thuram ha scontato la squalifica, ma giocherà Venezia Juve? L'indiscrezione avvalora questa ipotesi. Aria di vigilia per la Juve, che si avvicina sempre di più al confronto contro il Venezia, che sarà decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. In vista di questa sfida da dentro o fuori Igor Tudor potrà contare su Khéphren Thuram, rientrato dalla squalifica scontata contro l'Udinese. Secondo quanto raccolto ed esternato su X da Giovanni Albanese, il numero 19 bianconero sarà titolare.

