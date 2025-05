The Family | Aslan colpito Devin e Hulya indagano attentato segreti e alleanze in famiglia

Le nuove anticipazioni di "The Family" svelano episodi pieno di tensione e colpi di scena in onda su Canale 5 dal 26 al 31 maggio 2025. Aslan, colpito gravemente, mette in discussione segreti, tradimenti e alleanze all’interno della famiglia, mentre Devin e Hulya indagano per svelare la verità nascosta dietro un attentato che cambierà tutto.

Le nuove anticipazioni di The Family hanno svelato gli sviluppi degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 31 maggio 2025. La trama si fa intensa e ricca di colpi di scena: Aslan si troverà in pericolo dopo essere stato colpito da proiettili, mentre le dinamiche familiari e le alleanze rischiano .

