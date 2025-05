Terzo round per il talent di Milly Carlucci | tra balli ?10 e ?piccoli drammi da palcoscenico ecco ?voti top e flop della serata

Terzo appuntamento di "Sognando Ballando con le Stelle" con tanti balli, emozioni e piccole tensioni sul palco. La serata vede i protagonisti distinguersi tra successi e passi inciampati, mentre il pubblico e i giudici valutano con entusiasmo. La magia dello spettacolo di Milly Carlucci risiede proprio in questo mix di talento, passione e qualche sfida inaspettata.

T erza puntata, terzo giro per Sognando Ballando con le Stelle di pagelle. I più bravi cominciano a distinguersi e qualcuno arranca tra passi incerti e tensioni da palcoscenico. Ma si sa, il bello dello spettacolo di Milly Carlucci è proprio questo: tanta passione e un pizzico di dramma da prima serata. Ecco i promossi e i bocciati della settimana. Totti-show a “Sognando. Ballando con le stelle”: battute e un contratto “finto” che sa di ingaggio X Leggi anche › “Sognando Ballando con le Stelle”, le pagelle della seconda puntata: chi brilla e chi affonda Sognando Ballando con le Stelle, le pagelle della terza puntata, i voti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Terzo round per il talent di Milly Carlucci: tra balli ?10 e ?piccoli drammi da palcoscenico, ecco ?voti, top e flop della serata

Altri articoli sullo stesso argomento

Pierina, terzo round al Riesame: tra motivazioni e nuovi ricorsi, la presenza di Louis resta in dubbio

A Rimini, il procedimento sul caso Pierina Paganelli entra nel terzo round al Riesame. Tra motivazioni e nuovi ricorsi, la presenza di Louis Dass resta incerta.

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mattias Conti, 19enne di San Filippo Neri, su disposizione della Procura della Repubblica.

Al Don Quijote di Modena appuntamento con la serata "Talent show"

Venerdì 16 maggio, il ristorante spagnolo Don Quijote di Modena ospiterà il "Talent Show Modena"! Gli organizzatori invitano tutti a svelare i propri talenti nascosti: hai 10 minuti per brillare su un palco con microfono e pubblico.

#Barking OneMili X #BOUNDARYROAD TWARN - SPINNING ROUND (Official Music Video)

Video #Barking OneMili X #BOUNDARYROAD TWARN - SPINNING ROUND (Official Music Video) Video #Barking OneMili X #BOUNDARYROAD TWARN - SPINNING ROUND (Official Music Video)

Su questo argomento da altre fonti

A Sognando Ballando con le Stelle per i concorrenti manca ancora una settimana prima dello scudetto in pista. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milly Carlucci, chi sono il marito Angelo Donati e i figli Angelica e Patrick: “Avrei voluto un terzo figlio, ma Angelo non era d’accordo”

Da msn.com: L'articolo Milly Carlucci, chi sono il marito Angelo Donati e i figli Angelica e Patrick: “Avrei voluto un terzo figlio, ma Angelo non era d’accordo” proviene da Metropolitan Magazine.

Milly Carlucci: «Festeggio “Ballando” con una sfida tra aspiranti maestri»

Scrive sorrisi.com: La padrona di casa Milly Carlucci è riuscita non solo a tenere insieme tutto questo, ma anche a mantenere ascolti notevoli, anzi ad aumentarli. E non era facile per niente. Milly, un traguardo ...