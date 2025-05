Terzo mandato sfida Lega-FdI Salvini | Sbagliato lo stop a Luca Zaia ma a Roma lui potrà fare di tutto

Luca Zaia, alla guida di un possibile terzo mandato, affronta sfide e sfide legali, tra cui lo stop sfidato a Salvini. A Roma, potrà mettere in campo tutte le sue strategie, mentre in Veneto inaugura la nuova agenzia dei Consorzi agrari a Pozzonovo, segnando una significativa tappa nel suo percorso politico.

PADOVAVENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d?Italia. Alla sua destra ci sono Carlo Salvan e Gianluca Lelli, rispettivamente presidente di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: «Sbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrà fare di tutto»

Terzo mandato, Bignami (FdI) sfida la Lega: “Impugneremo la legge trentina, il divieto vale per tutti”. Domani il Cdm

Il terzo mandato di Bignami come esponente di Fratelli d’Italia si prepara a sfidare la Lega, annunciando l’intenzione di impugnare la legge trentina sul divieto, che si vuole applicare su tutto il territorio nazionale.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta

Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Il Friuli Venezia Giulia agita il centro destra, resa dei conti sul terzo mandato

La crisi nella giunta regionale del Friuli Venezia Giulia scuote il centrodestra, con tensioni sul terzo mandato dei governatori.

Lega-Fdi, nuovo round a Cortona

Lo riporta ilgazzettino.it: PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d’Italia. Alla sua destra ci sono Carlo Salvan e Gianluca Lelli, rispettivamente presidente ...

Terzo mandato, le Regioni lanciano la sfida al Governo: «Ora un approfondimento»

Da ilgazzettino.it: VENEZIA - Pur facendo verbalizzare la contrarietà della Lega in Consiglio dei ministri, lunedì Matteo Salvini aveva minimizzato l’impugnazione della legge trentina: ...

Dal Nord a palazzo Chigi, la sfida del terzo mandato riapre lo scontro Lega- FdI

Segnala editorialedomani.it: Salvini e i leghisti votano contro la decisione di impugnare il “salva Fugatti”. Crisi in Friuli, caos in Veneto e Lombardia, Meloni non va al festival delle regioni ...