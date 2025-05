Terzo mandato Salvini | Lo vuole solo la Lega ma in governo nessuno scricchiolio

Il terzo mandato di Salvini è richiesto solo dalla Lega, mentre in Parlamento nessuno sembra interessato. Secondo il leader, si tratta di una questione di democrazia, ma osserva che se tutti gli altri partiti votano contro, il suo impegno viene comunque messo in discussione. Un dibattito acceso che evidenzia le tensioni politiche attuali.

(Adnkronos) – Il terzo mandato "non lo vuole nessuno tranne noi. Per me è una sottrazione di democrazia, io faccio le battaglie ma se in Parlamento vota a favore solo la Lega e tutti votano contro, dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, ne prendo atto ma fanno un . L'articolo Terzo mandato, Salvini: “Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terzo mandato, Salvini: “Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio”

Il Governo vuole impugnare il terzo mandato: decide il Consiglio dei ministri

Il governo del Trentino si prepara a impugnare la legge sul terzo mandato per il governatore. La decisione sarà presa durante il Consiglio dei ministri di lunedì, in quanto i termini per l'impugnativa scadono il 19.

Il governo italiano si prepara a impugnare la legge sul terzo mandato per il governatore del Trentino.

Terzo mandato, il governo impugna la legge della Provincia di Trento. Salvini: «Questioni locali». La rabbia di Fugatti: «Atto pesante»

Il governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento, suscitando la rabbia del presidente Fugatti.

Salvini "Sì al terzo mandato per governatori e sindaci"

Terzo mandato, Salvini: "Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Il terzo mandato "non lo vuole nessuno tranne noi. Per me è una sottrazione di democrazia, io faccio le battaglie ma se in Parlamento vota a favore solo la Lega e tutte votano contro, da ...

Salvini: "Non entro in scelte trentine, no al terzo mandato riduce democrazia"

Secondo rainews.it: Il ministro e segretario leghista al Festival dell'Economia interviene sul tema del terzo mandato e sulla situazione trentina ...

Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: «Sbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrà fare di tutto»

Lo riporta ilgazzettino.it: PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d’Italia. Alla sua destra ci sono Carlo Salvan e Gianluca Lelli, rispettivamente presidente ...