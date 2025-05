Terzo mandato Salvini | Lo vuole solo la Lega ma in governo nessuno scricchiolio

Il terzo mandato di Salvini è sostenuto esclusivamente dalla Lega, mentre nel governo non si registra alcuno scricchiolio. Per molti rappresentanti politici, questa proposta appare una vera e propria sottrazione di democrazia, poiché il consenso sembra concentrarsi solo su un singolo partito, evidenziando le divisioni politiche e le difficoltà di un dialogo condiviso su questa richiesta.

(Adnkronos) – Il terzo mandato "non lo vuole nessuno tranne noi. Per me è una sottrazione di democrazia, io faccio le battaglie ma se in Parlamento vota a favore solo la Lega e tutti votano contro, dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, ne prendo atto ma fanno un . L'articolo Terzo mandato, Salvini: “Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Terzo mandato, Salvini: “Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Terzo mandato, Salvini: “Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio”

Il terzo mandato di Salvini è richiesto solo dalla Lega, mentre in Parlamento nessuno sembra interessato.

Il Governo vuole impugnare il terzo mandato: decide il Consiglio dei ministri

Il governo del Trentino si prepara a impugnare la legge sul terzo mandato per il governatore. La decisione sarà presa durante il Consiglio dei ministri di lunedì, in quanto i termini per l'impugnativa scadono il 19.

Il Governo vuole impugnare il terzo mandato: decide il Consiglio dei ministri

Il governo italiano si prepara a impugnare la legge sul terzo mandato per il governatore del Trentino.

Salvini "Sì al terzo mandato per governatori e sindaci"

Video Salvini "Sì al terzo mandato per governatori e sindaci" Video Salvini "Sì al terzo mandato per governatori e sindaci"

Ne parlano su altre fonti

Strappo nella maggioranza sul terzo mandato. La domanda di Mantovano e la replica di Salvini: cosa è successo; Il governo impugna il terzo mandato. Ma Salvini dice no; Terzo mandato, Salvini minimizza le tensioni: “Nessun problema, sono questioni locali”; Salvini, sul terzo mandato devono scegliere i cittadini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Terzo mandato, Salvini: "Lo vuole solo la Lega, ma in governo nessuno scricchiolio"

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Il terzo mandato "non lo vuole nessuno tranne noi. Per me è una sottrazione di democrazia, io faccio le battaglie ma se in Parlamento vota a favore solo la Lega e tutte votano contro, da ...

Salvini: "Non entro in scelte trentine, no al terzo mandato riduce democrazia"

Si legge su rainews.it: Il ministro e segretario leghista al Festival dell'Economia interviene sul tema del terzo mandato e sulla situazione trentina ...

Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: «Sbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrà fare di tutto»

Riporta ilgazzettino.it: PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d’Italia. Alla sua destra ci sono Carlo Salvan e Gianluca Lelli, rispettivamente presidente ...