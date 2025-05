Terzo mandato è di nuovo scontro nel governo Ciriani perde la pazienza e attacca la Lega | Non possiamo prendere schiaffi e non fare nulla

Il dibattito sul terzo mandato dei presidenti di regione accende nuovamente le tensioni all’interno della maggioranza. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, non nasconde la sua frustrazione, attaccando la Lega e sottolineando la necessità di reagire di fronte agli attacchi. La questione diventa un nuovo fronte di scontro nel governo, rischiando di complicare ulteriormente l’agenda politica.

«Non possiamo prendere schiaffi e non fare nulla». È con queste parole che Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, torna sul tema che da giorni fa litigare le forze politiche della maggioranza: il terzo mandato per i presidenti di regione. Lunedì 19 maggio, il governo ha impugnato la legge della provincia di Trento che alza da due a tre il limite dei mandati consecutivi per la carica del presidente. Un via libera arrivato nonostante l’opposizione dei ministri leghisti, che hanno fortemente criticato la mossa di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online