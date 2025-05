Terremoto nell' Aretino scossa di magnitudo 3 2

Il 24 maggio 2025, alle 13:14, l'Aretino è stato colpito da una scossa di terremoto di magnitudo 3.2. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Sestino e altri nel territorio aretino. Per ora non sono segnalati danni significativi, e le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa è stata avvertita in varie zone, generando timori tra la popolazione, ma senza gravi conseguenze finora riportate.

Scossa di terremoto nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio 2025, nell'Aretino. Erano le 13,14 quando i sismografi hanno registrato un movimento tellurico di magnitudo 3.2. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 13.14, sono stati Sestino, in provincia di Arezzo, e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Terremoto nell'Aretino, scossa di magnitudo 3.2

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia.

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli alle 12:07, suscitando panico tra i residenti. Il tremore è stato percepito in tutta la zona dei Campi Flegrei e nei comuni limitrofi, lasciando la popolazione in allerta.

Terremoto oggi Pesaro, scossa di 3,2. Avvertita forte in Alta Valle del Metauro

msn.com scrive: Epicentro a 2 km da Borgo Pace, il sisma si è sentito con forza anche nelle frazioni di Lamoli e Parchiule, percepita fino ad Urbania, Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro. Oltre che nel Rimin ...

