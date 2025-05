Terra e legalità al teatro Cortazar Spettacolo e laboratorio di sguardo

Il teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro chiude la prima parte della stagione Totem con una giornata dedicata alla Legalità. Un’occasione di riflessione, arte e confronto, che propone un laboratorio di sguardo alle 17.30, in mostra l’importanza di valori come giustizia e consapevolezza attraverso arte e incontri, in un unico evento ricco di significato e coinvolgimento.

La prima parte della stagione Totem si chiude con una giornata ricca di riflessioni, arte e incontro. Oggi, al teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro ci sarà un triplo appuntamento dedicato alla Giornata della Legalità. Alle 17.30 il pubblico è invitato a partecipare al laboratorio di sguardo 'Che cavolo guardi?' condotto dal critico teatrale Michele Pascarella. Un'occasione per esplorare, attraverso esempi dall'arte, dal teatro, dalla danza e dalla letteratura, insieme a esercizi di scrittura e dialoghi, i pregiudizi invisibili che guidano la nostra percezione.

