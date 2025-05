Terni ‘joint venture’ tra due attività della città | Le sinergie tra imprenditori fanno bene al commercio

Una nuova joint venture tra ‘Oggetti Fantastici’ e ‘Venturi Vending’ a Terni dimostra come le sinergie tra imprenditori di settori diversi possano rafforzare il commercio locale. Queste due attività, unite da una solida amicizia, hanno aperto uno shop nel cuore della città, simbolo di collaborazione e innovazione. Un esempio positivo di come la collaborazione possa valorizzare il territorio e le imprese.

Due settori apparentemente distanti 'avvicinati' da una solida amicizia che lega altrettanti imprenditori del territorio. Nelle scorse settimane è nata una 'joint venture' tra 'Oggetti Fantastici' e 'Venturi Vending' localizzata nello 'shop' del centro cittadino.

