Terna Di Foggia Investimenti in rete e sicurezza per tenere il passo della transizione

L'aumento della capacità di energie rinnovabili, +54% dal gennaio 2022, sta rivoluzionando il sistema elettrico, rendendolo sempre più decentralizzato e digitalizzato. Per affrontare questa transizione, è fondamentale investire in reti resilienti e sicurezza, garantendo efficienza e sostenibilità. Giuseppina Di Foggia sottolinea l'importanza di queste strategie per adattarsi ai nuovi paradigmi energetici.

TRENTO (ITALPRESS) – “Da gennaio 2022, la capacità installata di rinnovabili è aumentata del 54%: un dato significativo, che ha cambiato e continuerà a cambiare le logiche di funzionamento e gestione del sistema elettrico, sempre più decentralizzato e digitalizzato”. Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, durante il Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo Sole 24 Ore. “Al 30 aprile di quest’anno – ha proseguito -, il totale delle richieste di connessione alla nostra rete di impianti solari ed eolici ha raggiunto i 354 GW, a fronte di un obiettivo PNIEC di ulteriori 64 GW al 2030: stiamo lavorando con il MASE, con i distributori e con gli operatori per trovare una soluzione condivisa alla saturazione virtuale della rete. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Terna, Di Foggia “Investimenti in rete e sicurezza per tenere il passo della transizione”

Terna migliora i profitti e aumenta gli investimenti per la sicurezza della rete

Terna registra un significativo miglioramento dei profitti e un incremento degli investimenti per la sicurezza della rete elettrica.

Terna, numeri record: sale del 2,6 per cento l’utile del primo trimestre 2025, grandi investimenti per la sicurezza della rete

Nel primo trimestre del 2025, Terna S.p.A. ha registrato un utile record, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente.

Di Foggia (Terna): "Ottimizzare le connessioni e suddividere la rete in micro zone per centrare l'obiettivo dei 64 GW al 2030"

Foggia Terna punta a ottimizzare le connessioni elettriche e suddividere la rete in micro zone per raggiungere i 64 GW di capacità infrastrutturale entro il 2030.

Terna e rete elettrica, i progetti sul territorio

Video Terna e rete elettrica, i progetti sul territorio Video Terna e rete elettrica, i progetti sul territorio

