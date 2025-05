Terapie per i bambini autistici appello alla Regione per sbloccare i fondi

L'associazione "La Forza del Silenzio" di Casal di Principe lancia un appello alla Regione per sbloccare i fondi destinati alle terapie per i bambini autistici. La questione dell'assistenza terapeutica rimane irrisolta, lasciando molte famiglie senza il sostegno indispensabile. Decine di famiglie chiedono interventi urgenti per garantire cure fondamentali ai loro figli nello spettro autistico.

Non sembra trovare una soluzione positiva la questione dell'assistenza terapeutica per le persone affette da disturbo dello spettro autistico. A lanciare un grido d'allarme, che è quello di decine di famiglie, è l'associazione "La Forza del Silenzio" di Casal di Principe, impegnata da anni nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Terapie per i bambini autistici, appello alla Regione per sbloccare i fondi

