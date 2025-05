Tentato omicidio nel vivaio La disperazione dopo l’agguato L’arrestato | Mi sono rovinato

Dopo due anni di tensioni familiari, la speranza si trasforma in tragedia. Giovedì mattina, nel vivaio di via del Bollacchione, Sham Paloka di 55 anni ha sparato contro un giovane, scatenando un tentato omicidio. Un’aggressione che ha sconvolto la comunità e lasciato l’autore profondamente rammaricato: "Mi sono rovinato."

Due anni di dissapori familiari, screzi che avrebbero, giorno dopo giorno, avvelenato il clima tra bis-cugini, fino al drammatico epilogo di giovedì mattina alle 9, nel vivaio di via del Bollacchione, dove Sham Paloka 55 anni, originario dell'Albania, ha esploso tre colpi di pistola contro il giovane parente Denis Paloka, 26 anni, ferendolo seriamente a una gamba. Ieri mattina Sham Paloka ha ricevuto, in carcere, la visita del suo legale di fiducia, l'avvocato Andrea Mitresi di Pistoia, un colloquio in previsione dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà lunedì 26 maggio, da remoto, per l'impossibilità di trasferimento del detenuto, davanti al giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci.

