Tentato omicidio ad Altavilla Irpina | arrestato 27enne latitante a Benevento

Il 23 maggio 2025, a Benevento, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne latitante, ricercato per un tentato omicidio avvenuto ad Altavilla Irpina. L'operazione, condotta congiuntamente dal Comando Provinciale di Avellino e la Stazione di Altavilla Irpina, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini.

Nella serata del 23 maggio 2025, a Benevento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto operativo del personale della Stazione Carabinieri di Altavilla Irpina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tentato omicidio ad Altavilla Irpina: arrestato 27enne latitante a Benevento

