È nota come la truffa dello specchietto: una delle più comuni e ingannevoli, spesso praticata da anni da persone del Sud Italia. Consiste nel simulare un urto per rompere lo specchietto dell’auto e così ottenere denaro dall’automobilista ignaro, evitando responsabilità assicurative. Una truffa che mette a rischio la sicurezza e la serenità di tanti conducenti.

E’ la truffa più nota perché commessa da anni e spesso da persone che vivono al sud d’Italia. Si fa finta di essere urtati da un’automobile che ci passa accanto e che ci rompe lo specchietto. Tutto questo solo per spillare soldi all’automobilista di turno che, per non gravare sull’assicurazione e sull’aumento del premio annuale, sgancia il denaro in contanti pensandosi colpevole. Stava per succedere di nuovo, qualche giorno fa, alla Baraccola. Due ragazzi di origine campana, entrambi 20enni, a bordo di una Fiat Tipo nera, presa a noleggio, si sono affiancati alla vettura di una donna, una 50enne anconetana che stava percorrendo la statale Adriatica dopo essere uscita dal casello autostradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentano la truffa dello specchietto: denunciati

