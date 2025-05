Tennis la classifica dei plurivincitori di titoli ATP | Djokovic a -3 da Federer

Novak Djokovic si conferma re dei titoli ATP, raggiungendo i tre titoli vinti, dopo un lungo inseguimento e quasi dieci mesi dall’ultimo successo. La vittoria all’ATP 250 di Ginevra, a pochi giorni dal Roland Garros, rafforza la sua posizione nella classifica dei plurivincitori, avvicinandosi a Federer, che ne ha quattro. Un rendimento che sottolinea la sua costanza e determinazione nel circuito.

Novak Djokovic ce l’ha fatta. Dopo un lungo inseguimento, il fuoriclasse serbo è tornato a vincere un torneo a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta (i Giochi Olimpici di Parigi 2024) imponendosi quest’oggi nell’ ATP 250 di Ginevra alla vigilia del Roland Garros e raggiungendo finalmente la fatidica soglia dei 100 titoli in carriera. Il 38enne di Belgrado è il terzo uomo della storia ad andare in tripla cifra di trofei nel circuito maggiore dopo lo statunitense Jimmy Connors, primatista assoluto a quota 109, e lo svizzero Roger Federer, secondo all-time con 103. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, la classifica dei plurivincitori di titoli ATP: Djokovic a -3 da Federer

Leggi anche questi approfondimenti

La classifica, i vincitori e gli eliminati della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025

Basilea, 15 maggio 2025 – La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest ha scatenato emozioni, ritmi e melodie inconfondibili.

Classifica singoli sanremo 2025 su spotify

Scopri la classifica aggiornata dei singoli di Sanremo 2025 su Spotify. A oltre tre mesi dalla manifestazione, i brani continuano a dominare le playlist degli ascoltatori, riflettendo le preferenze del pubblico digitale.

Francisco Cerundolo tra vittorie sul rosso, scontri 2-2 con Sinner e storia familiare nel tennis

Francisco Cerundolo, talento argentino del tennis, si distingue per la sua efficacia sulla terra rossa, ottenendo il 70% di vittorie.

CHI HA VINTO PIÙ DI UN TITOLO #ATP NEL 2024? #SINNER SEMPRE IN VETTA MA ATTENZIONE ALLE SORPRESE!

Video CHI HA VINTO PIÙ DI UN TITOLO #ATP NEL 2024? #SINNER SEMPRE IN VETTA MA ATTENZIONE ALLE SORPRESE! Video CHI HA VINTO PIÙ DI UN TITOLO #ATP NEL 2024? #SINNER SEMPRE IN VETTA MA ATTENZIONE ALLE SORPRESE!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, la classifica dei plurivincitori di titoli ATP: Djokovic a -3 da Federer

Riporta oasport.it: Novak Djokovic ce l'ha fatta. Dopo un lungo inseguimento, il fuoriclasse serbo è tornato a vincere un torneo a distanza di quasi dieci mesi dall'ultima ...

Dallo statunitense a Sampras e Nastase, passando per Nole, Nadal e Laver, la classifica dei tennisti con il maggior numero di titoli in bacheca

Secondo gazzetta.it: Dallo statunitense a Sampras e Nastase, passando per Nole, Nadal e Laver, la classifica dei tennisti con il maggior numero di titoli in bacheca ...

Tennis, Djokovic conquista il suo titolo ATP numero 100: meglio di lui solo Connors e Federer

msn.com scrive: A 19 anni dal primo trionfo ad Amersfoort in Olanda e quasi dieci mesi dopo il 99°, alle Olimpiadi di Parigi 2024, Novak raggiunge uno dei pochi obiettivi che ancora gli mancavano grazie al successo n ...