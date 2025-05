Tennis inizia nel peggiore dei modi il Roland Garros di Zverev | l’accaduto

Alexander Zverev inizia male il suo torneo di Roland Garros, con un infortunio nel match d'esordio che ha destato preoccupazione. La previsione di un periodo difficile tra aprile e maggio si è concretizzata, suscitando apprensione tra gli appassionati di tennis. Il torneo parigino, simbolo di grande livello, si apre con l’incertezza sulla condizione del tedesco. La stagione gira nel vivo e l’esordio di Zverev rappresenta un punto di svolta, rispecchiando le sfide e

Tennis, grande paura per Zverev: comincia nel peggiore dei modi il Roland Garros del tedesco, ecco cosa è emerso Il periodo tra maggio e aprile, per gli appassionati di Tennis, riconduce a un evento ben preciso, il Roland Garros. Domani 25 maggio, Parigi avrà di fatto l’onore di ospitare il secondo Slam della stagione, dopo l’Australian Open di gennaio portato a casa da Jannik Sinner. Gli impegni principali della competizione avranno inizio domani, con i vari italiani, prima di tutti Sinner e Musetti, pronti a tenere in alto la bandiera tricolore. 🔗 Leggi su Sportface.it

Argomenti simili trattati di recente

Oggi è la Giornata Mondiale della Biodiversità, ma il Governo italiano la festeggia nel peggiore dei modi

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, un'occasione per riflettere sull'importanza di preservare la ricchezza della vita sulla Terra.

Dove vedere l’Eurovision 2025 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce

L'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà dal 13 al 17 maggio. Scopri dove seguire l'evento in tv, streaming e radio, insieme agli orari di inizio e fine delle semifinali e della finale.

Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione

Domenica 18 maggio segnerà l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto l'8 maggio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Matteo Berrettini costretto al ritiro tra le lacrime agli Internazionali d’Italia

Come scrive msn.com: Si concludono nel peggiore dei modi gli Internazionali d'Italia per il tennista romano, che è costretto al ritiro per un problema fisico ...

Tennis, per Berrettini inizia bene a Shanghai. Primo successo in un Master 1000 per Bellucci

Segnala msn.com: Esordio positivo nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, per Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo i problemi muscolari all’addome che lo hanno costretto al ritiro ...

ATP Roma, Alcaraz: “Avevo bisogno di Sinner. Mi spinge ad essere un giocatore migliore”

Scrive ubitennis.com: Iniziano nel migliore dei modi gli Internazionali BNL d’Italia ... In separata sede, a Tennis Channel, ha anche speso parole molto belle nei confronti di Jannik Sinner, che è mancato in fin ...

La risposta perfetta per ogni situazione