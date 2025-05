Tennis Cobolli vince il torneo di Amburgo

Flavio Cobolli conquista il suo primo titolo ATP 500 ad Amburgo, battendo in finale Andrey Rublev con un punteggio di 6-2, 6-4. Un risultato storico per il tennista romano, che si afferma tra i grandi del circuito internazionale, dimostrando talento e determinazione in una partita di altissimo livello.

Roma, 24 mag. (askanews) – Flavio Cobolli è il nuovo campione dell’Atp 500 di Amburgo. Il tennista romano conquista il primo Atp 500 in carriera grazie alla vittoria in finale su Andrey Rublev: 6-2, 6-4 il punteggio in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita di altissimo livello da parte di Cobolli, il coronamento di una settimana all’insegna della resilienza dopo le vittorie in rimonta su Sachko all’esordio e su Etcheverry in semifinale. Cobolli conquista così il secondo titolo Atp in carriera dopo Bucarest il mese scorso, il primo Atp 500. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

