Telese il Consiglio di Stato assegna al Circolo Tennis Grassano la gestione dei campi comunali

Il Consiglio di Stato ha affidato al Circolo Tennis Grassano la gestione dei campi comunali di Telese, consolidando il ruolo del circolo nel territorio. Il presidente Armando Lucci sottolinea come, di fronte a provocazioni e insinuazioni, la squadra abbia scelto di affidarsi alla verità e alla giustizia, dimostrando la propria volontà di operare con trasparenza e responsabilità .

Comunicato Stampa Il presidente del Circolo Tennis Grassano, Armando Lucci: "Abbiamo scelto di non alzare la voce, di non rispondere alle provocazioni e alle insinuazioni, ma di affidarci alla verità dei fatti e alla giustizia". È arrivata la verità tanto .

