Teatro Moderno ’Imbarazziamoci’ con Mandrake

Dopo un grande successo con date esaurite e il debutto del film d’animazione 'La maledizione dello zoccolo', il comico Mandrake, alias Giuseppe Ninno, porta in teatro il suo nuovo spettacolo 'Imbarazziamoci'. Uno show che mescola comicità e divertimento, in scena stasera alle 21, promettendo risate assicurate e un viaggio nel mondo delle imbarazzanti situazioni familiari.

Dopo decine e decine di date esaurite in tutta Italia e il successo del primo film d'animazione 'La maledizione dello zoccolo', il fenomeno comico Mandrake, al secolo Giuseppe Ninno, porta in tour al teatro la Famiglia Imbarazzi nello spettacolo dal titolo 'Imbarazziamoci', in programma oggi alle 21 sul palco del teatro Moderno. "Nel corso della serata – dicono gli organizzatori –, il talento versatile di Mandragora interpreterà, come solo lui sa fare, l'intera Famiglia Imbarazzi. Dalla Signora Maria, madre nevrotica e dolcemente severa, al padre eternamente seduto in poltrona, passando per Nonna Ninetta, Zia Graziella, Antonio e Giuseppe.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

