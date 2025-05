Taylor Mega riflette sul mondo femminile | libere dagli stereotipi ma con la laminazione alle ciglia

Taylor Mega riflette sul mondo femminile, promuovendo libertà dagli stereotipi pur valorizzando la cura di sé, come la laminazione alle ciglia. Dopo aver fatto parlare di sé tra diss da virali, l’influencer e modella si dedica ora a una nuova attività dedicata al mondo femminile, con contenuti che celebrano l'empowerment e l'autenticità.

Taylor Mega torna a far parlar di se. L’influencer, nota per essere stata al centro di dissing virali, come quello tra Tony Effe e Fedez, gestisce una nuova attività. La modella dal corpo scultoreo svolge, da diverso tempo, una professione tutta per il mondo femminile. La trentunenne registra dei video in cui mostra degli esercizi . L'articolo Taylor Mega riflette sul mondo femminile: libere dagli stereotipi, ma con la laminazione alle ciglia 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondisci con questi articoli

Riflessioni di Taylor Mega sulla bellezza e il tempo

Taylor Mega condivide le sue riflessioni sulla bellezza e il tempo, affrontando temi come unghie, trucco ed aspettative sociali.

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival

Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

Dal velluto diva dell'opera alle frange country-Las Vegas su petto nudo. Torna il caos di stili del Contest più famoso al mondo

Il Turquoise Carpet è un evento imperdibile che precede il Contest Eurovision, a cui Sanremo si è ispirato negli ultimi anni.

Ispirazione QuotidianaTaylor Mega: "In Italia le influencer madri guadagnano di più."

Video Ispirazione QuotidianaTaylor Mega: "In Italia le influencer madri guadagnano di più." Video Ispirazione QuotidianaTaylor Mega: "In Italia le influencer madri guadagnano di più."

Altre fonti ne stanno dando notizia

Taylor Mega et les cages mentales des femmes dans le monde numérique

Si legge su notizie.it: Taylor Mega è diventata un nome noto nel mondo delle piccole imprenditrici digitali, non solo per la sua presenza sui social media, ma anche per il suo impegno nel promuovere un nuovo approccio al fit ...

Taylor Mega confusa parla di donne: libere ma senza i peli superflui

Lo riporta msn.com: Taylor Mega fa un ragionamento profondo ed interessante sulle donne ma poi non riesce a tenere fede ai suoi propositi ...

''Le unghie sono una trappola per limitare le donne'': Taylor Mega contro il tempo 'sprecato' nei 'nail saloon’

Scrive gossip.it: ''Le unghie sono una trappola per limitare le donne'': Taylor Mega contro il tempo 'sprecato' nei 'nail saloon’ ...