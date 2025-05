Taser cocaina e motosega | le torture subite dall’italiano rapito a New York per i codici dei conti di criptovalute

Un italiano di 28 anni è stato vittima di due settimane di orrore a New York, sottoposto a torture inenarrabili. Legato, colpito con un taser, immerso in acqua, minacciato con una motosega e costretto ad assumere cocaina, in una terribile escalation di violenza per ottenere i codici delle criptovalute. Un incubo che affronta con coraggio e determinazione.

Legato con un cavo elettrico, colpito con il taser mentre gli venivano immersi i piedi in acqua, colpito con una pistola, costretto ad assumere cocaina e minacciato di avere gli arti tagliati con una m otosega elettrica. Sono le due settimane da incubo vissute da un 28enne italiano, rapito e torturato a New York da un investitore in criptovalute del Kentucky, il 37enne John Woeltz, che voleva ottenere i codici di accesso ai suoi conti. Il giovane, rinchiuso in un appartamento del lussuoso quartiere di SoHo, avrebbe subito le angherie dopo essere arrivato nella Grande Mela il 6 maggio, secondo il New York Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Taser, cocaina e motosega: le torture subite dall’italiano rapito a New York per i codici dei conti di criptovalute

