Taranto la città dei destini sospesi di nuovo al bivio e al voto tra sfiducia e speranza

Taranto, città dei destini sospesi, torna al bivio tra sfiducia e speranza. Metafora e specchio rotto del Sud, rappresenta un mosaico di sfide e opportunità: dalle elezioni comunali alla crisi Ilva, simbolo di un futuro da riscrivere, tra incertezza e potentialità di rinascita.

Taranto è una metafora, Taranto è uno specchio rotto e ogni frammento riflette un pezzo di Sud, d'Italia, d'Europa. Le elezioni comunali, la crisi Ilva, le opportunità.

Taranto. Sospesi gli scavi al Castello Aragonese