Tante idee geniali Dal green allo sport passando per il bus | Difficile scegliere

Tante idee brillanti, dal green allo sport, passando per il bus, rendono difficile scegliere. A Empoli, il supporto degli sponsor è stato fondamentale anche per la 23ª edizione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe, grazie a Regione Toscana, Conad, Asev, Anbi, Autolinee Toscane, Ali e altri partner. Un network che stimola creatività e innovazione tra i giovani talenti.

EMPOLI Il sostegno degli sponsor al Campionato di giornalismo-Cronisti in classe è stato fondamentale anche per questa ventitreesima edizione. Regione Toscana, Conad, Asev (agenzia di servizi e formazione dell’Empolese Valdelza), Anbi (l’associazione dei consorzi di bonifica), Autolinee Toscane, Alia Multiutility e Cispel hanno sostenuto con grande entusiasmo il progetto che vede impegnati centinaia di alunni e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole Primarie e delle Secondarie di primo grado dell’Empolese Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tante idee geniali. Dal green allo sport passando per il bus: "Difficile scegliere"

Argomenti simili trattati di recente

Call of Duty è “come i Simpson” perché è una serie che ha “esaurito le idee”?

Call of Duty, icona dei videogiochi, è paragonata ai Simpson da Chance Glasco, ex animatore di Infinity Ward.

Emanuele Graziani e Giulia Sadocchi vincono il Green Trail di Aisa Impianti

Arezzo, 12 maggio 2025 – Una vivace domenica di corsa e spettacolo ha animato San Zeno, presso il termovalorizzatore di Aisa Impianti.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso

Il Perugia, nel suo centoventesimo anno di vita, punta decisamente alla riscossa. Mauro Meluso, giunto dalla Serie A, conferma le sue chiare intenzioni per il futuro del club.

Riciclare Vecchie Cose || 30 Idee Geniali Per La Casa

Video Riciclare Vecchie Cose || 30 Idee Geniali Per La Casa Video Riciclare Vecchie Cose || 30 Idee Geniali Per La Casa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tante idee geniali. Dal green allo sport passando per il bus: Difficile scegliere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tante idee geniali. Dal green allo sport passando per il bus: "Difficile scegliere"

Da lanazione.it: Gli sponsor sono stati fondamentali per la riuscita del progetto. A loro l’onere e l’onore di selezionare alcuni dei testi premiati.

Portapastiglie fai da te: 6 idee geniali per tenere in ordine le pastiglie con un pizzico di creatività

Scrive greenme.it: Ecco tante idee fai da te da cui trarre ispirazione! Puoi anche recuperare una piccola scatola di legno e utilizzarla per inserire le pastiglie. Se vuoi donarle un po’ di personalità ...

Pasquetta last minute: 10 idee geniali per divertirsi con ogni meteo

Si legge su donnaglamour.it: In compagnia, a casa e anche in vacanza, ecco moltissime idee da cui trarre spunto ... La compagnia c’è, anche se lontana, e si possono fare tante cose per passare il tempo.