Tante cose care rigatterie e anticaglie al mercato proposto dal Fai

Sabato e domenica, a Casa Macchi di Morazzone, torna "Tante care cose," il mercatino FAI dedicato a rigatterie, anticaglie e curiosità. Un fine settimana ideale per scoprire mobili, libri, porcellane e cimeli di ogni genere, tra atmosfere d'altri tempi e occasioni uniche. Dalle 10 in poi, un evento da non perdere per appassionati e curiosi.

Un fine settimana per curiosare tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, biancheria, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo. Oggi e domani a Casa Macchi a Morazzone torna l’appuntamento con " Tante care cose ", il mercato di rigatterie e anticaglie proposto dal Fai. Dalle 10 alle 18 di oggi e domani i visitatori potranno effettuare un viaggio tra oggetti e arredi di epoche e stili diversi, dall’ antiquariato al modernariato. Si tratta della seconda edizione prevista quest’anno, a cui seguiranno altre due in programma per settembre e novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Tante cose care”, rigatterie e anticaglie al mercato proposto dal Fai

