Supercoppa Italiana Inter ci saranno anche i nerazzurri! Ecco chi sfiderà nella Final Four

La Supercoppa Italiana si avvicina con la presenza dei nerazzurri dell'Inter nella Final Four in Arabia Saudita. Dopo un campionato difficile, la squadra di Inzaghi cerca il riscatto al più presto, affrontando avversari di rilievo in una fase cruciale della stagione. Ecco le sfide che decideranno il destino dei nerazzurri in questa importante competizione.

Supercoppa Italiana Inter, ci saranno anche i nerazzurri! Ecco chi sfiderà nella Final Four della competizione in programma in Arabia Saudita. Finale di campionato amaro per l ' Inter di Simone Inzaghi, che nonostante la vittoria sul campo del Como, vedere sfumare l'obiettivo Scudetto, alzato in casa Napoli, dopo il 2-0 dei campani contro il Cagliari. Al termine dell'ultima giornata di Serie A, sono state ufficializzate le squadre che prenderanno parte alle final four della prossima Supercoppa Italiana, che si disputerà nuovamente in Arabia Saudita.

Inter, altro traguardo. C’è la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2026!

L'Inter festeggia un'importante vittoria contro il Torino, chiudendo la partita con un 2-0 che garantisce la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

Definita a metà la Supercoppa: Milan, Bologna, Napoli e Inter protagoniste

La Supercoppa Italiana 2025 si avvicina, con il tabellone che prende forma e le prime quattro protagoniste già definite: Milan, Bologna, Napoli e Inter.

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi

Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter.

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

Video INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025 Video INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

