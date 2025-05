Supercoppa italiana definiti gli accoppiamenti per l'edizione 2025 2026 | il tabellone

La vittoria del Napoli nello scudetto ha definito ufficialmente gli accoppiamenti e il tabellone della Supercoppa Italiana 2025/2026. Ora, le sfide sono pronte a prendere forma, annunciando un’edizione ricca di adrenalina e attesa tra le migliori squadre del calcio italiano. Ecco come si presenta il quadro della prossima Supercoppa.

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha completato in maniera definitiva il tabellone della Supercoppa italiana 20252026. Con il campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, altro traguardo. C’è la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2026!

L'Inter festeggia un'importante vittoria contro il Torino, chiudendo la partita con un 2-0 che garantisce la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

La favola italiana di Autotorino

Nella pittoresca cornice di Cosio Valtellino, si è svolta una cerimonia speciale: l’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Autotorino.

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

BASKET Definiti gli accoppiamenti della Supercoppa a Bari Brindisi in semifinale contro Venezia

Video BASKET Definiti gli accoppiamenti della Supercoppa a Bari Brindisi in semifinale contro Venezia Video BASKET Definiti gli accoppiamenti della Supercoppa a Bari Brindisi in semifinale contro Venezia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Supercoppa italiana, definiti gli accoppiamenti per l'edizione 2025/2026: il tabellone

Come scrive calciomercato.com: La vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha completato in maniera definitiva il tabellone della Supercoppa italiana 2025/2026. Con il campionato di Serie A.

Supercoppa Italiana 2026: squadre, date e formato del torneo

Si legge su calcioin.it: Chi giocherà la Supercoppa Italiana 2026? Dove si terrà? Quando si disputano le semifinali? Qual è il format del torneo? Chi ha vinto più trofei?

Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficiale, queste le quattro squadre qualificate! Sugli accoppiamenti…

Da milannews24.com: La Supercoppa Italiana è già scritta a metà: Milan e Bologna, finaliste della Coppa Italia, saranno accompagnate da Napoli e Inter, che hanno conquistato i primi due posti in Serie A. Gli ...