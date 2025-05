Summer Camp | due giorni per scoprire il proprio futuro universitario

Il SummerCamp@Unipi, in programma il 25 e 26 giugno a Pisa, offre a ragazze e ragazzi due giorni per scoprire il proprio futuro universitario. Un'opportunità unica per orientarsi con consapevolezza, conoscere i corsi e incontrare esperti, in un ambiente stimolante pensato per aiutare a fare le scelte più giuste per il proprio percorso.

Pisa, 24 maggio 2025 – Capire cosa studiare dopo le superiori è una delle sfide più complesse e decisive per ragazze e ragazzi. Per aiutarli a orientarsi con consapevolezza, l’Università di Pisa organizza il SummerCamp@Unipi, in programma il 25 e 26 giugno dalle 9 alle 17, all'interno del Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa). Le iscrizioni tramite form sono aperte fino al 3 giugno. Al termine dell’esperienza verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 15 ore di PCTO. SummerCamp@Unipi è un evento gratuito e rivolto agli studenti e alle studentesse del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo universitario, confrontarsi con docenti e tutor, partecipare a laboratori, seminari tematici, dimostrazioni e momenti interattivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer Camp: due giorni per scoprire il proprio futuro universitario

