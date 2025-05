Sulle sanzioni anti-russe USA e Ungheria potrebbero spaccare la UE

Le sanzioni antirusse degli Usa e dell'Ungheria rischiano di dividere l'UE. Con il prossimo voto di Budapest a luglio sul rinnovo delle restrizioni, si deciderà il destino di questa politica. La situazione rimane incerta, con possibili cambi di rotta sia a livello europeo sia statunitense, che potrebbero compromettere l’unità e l’efficacia delle misure adottate finora.

L'ennesimo pacchetto di sanzioni anti-russe recentemente approvato potrebbe essere uno degli ultimi o addirittura l'ultimo. Lo si capirà presto, se al momento del rinnovo previsto a luglio Budapest voterà contro. O se magari prima Washington allenterà le sue restrizioni e riprenderà i commerci con Mosca. Dall'analisi del britannico Guardian si evince come profondi timori serpeggino a Bruxelles e presso i governi più ferocemente anti-russi, baltici e scandinavi in primis.

