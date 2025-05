Suicidio sventato in A27 il Giro d' Italia a Treviso premia gli Eroi della sicurezza

A Treviso si è concluso l’ultimo appuntamento di "Gli eroi della sicurezza", l'iniziativa nata nel 2012 tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. Durante l’evento, sono stati premiati gli agenti e gli addetti autostradali che, con coraggio e attenzione, hanno sventato un tentativo di suicidio sull'A27, dimostrando il valore e l'importanza del loro operato quotidiano.

