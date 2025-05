' Sudari per Gaza' Cervia aderisce alla campagna con un lenzuolo bianco sulla facciata del municipio

Cervia si unisce all’appello “Sudari per Gaza”, affiggendo un lenzuolo bianco sulla facciata del municipio, per sensibilizzare sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Da oltre 600 giorni, due milioni di civili vivono in condizioni disperate, con migliaia di vittime, tra cui molti bambini. È un gesto di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite.

La Striscia di Gaza vive da oltre 600 giorni una delle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Circa due milioni di persone sono prive di accesso ai beni di prima necessità quali acqua e cibo. Il bilancio delle vittime civili ha superato le 40.000 unità, di cui 13.000 bambini

