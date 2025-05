Succede solo a Bologna Compagnia dei Lombardi Tornano le visite

A Bologna torna la Compagnia Militare dei Lombardi, con la riapertura della sua sede storica dopo quasi dieci anni. Oggi e domani, saranno aperti al pubblico per visite gratuite, con ulteriori date programmate a giugno. Un’occasione unica per scoprire un capitolo fondamentale della storia bolognese, promosso dall’associazione Succed…, che valorizza il patrimonio culturale locale.

Dopo quasi dieci anni riapre oggi e domani (e altre quattro date sono già state fissate a giugno) la sede storica della Compagnia Militare dei Lombardi, un luogo ricco di storia e che ancora oggi ospita una delle istituzioni più antiche di Bologna. Le visite sono organizzate dall’associazione Succede solo a Bologna. La Compagnia dei Lombardi è la più antica istituzione felsinea, dal momento che risale al XII secolo, quando cinquanta famiglie fuggite dalla Lombardia a causa delle lotte tra Guelfi e Ghibellini e delle barbarie di Federico Barbarossa, arrivarono a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Succede solo a Bologna. Compagnia dei Lombardi. Tornano le visite

